İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'ın 'nükleer silah elde etmeye yakın olduğu' iddiasıyla başlattığı saldırılar sürüyor.

İsrail-İran hattında saldırılar karşılıklı sürerken, CNN'in ABD istihbaratına dayandırdığı haberinde, İran'ın nükleer silah üretebilme kapasitesine ulaşmasına henüz 3 yılı olduğu ifade edildi.

İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı? Haberi Görüntüle

1996'DAN BU YANA AYNI İDDİA

CNN, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 1996'dan bu yana defalarca "İran nükleere çok yakın" iddiasıyla yaptığı uyarılarını derledi. Videoda, Netanyahu'nun yıllar içinde çok kez aynı iddiada bulunduğu görülüyor, ancak İran'ın nükleer silah gücü ile ilgili öne sürülen kanıtlarına kuşkuyla bakılıyor. Buna karşın İsrail'in saldırgan politikaları sürüyor.

CNN's compilation of clips showing Netanyahu warning that Iran is close to a nuclear weapon, dating back to 1996.pic.twitter.com/N4S2EESSTg — Clash Report (@clashreport) June 18, 2025

CNN International'ın derlediği videoda, 1996'da ilk kez başbakanlık görevine geldiğinde Netanyahu, İran'ın nükleer silah üretmeye oldukça yakın olduğunu iddia ediyor.

2002'de başbakanlık görevi sona ermiş olsa da yine ABD'de yaptığı konuşmada İran'ın balistik füze ürettiğini ve nükleer silah üretmeye yakın olduğunu söylemişti.