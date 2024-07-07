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        Netanyahu'dan "ateşkes anlaşması Gazze'ye saldırabilme hakkımızı güvence altına almalı" açıklaması

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde varılacak herhangi bir ateşkes anlaşmasının, "savaşın hedeflerini gerçekleştirene kadar İsrail'in yeniden Gazze'ye saldırabilme hakkını güvence altına alması gerektiğini" savundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 21:34 Güncelleme: 07.07.2024 - 21:34
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        Netanyahu'dan Gazze açıklaması
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        Hamas ve İsrail arasında, Gazze'de bir ateşkes ve karşılıklı esir takasına ilişkin müzakerelerde ilerleme kaydedildiği aktarılırken İsrail Başbakanlığı Basın Ofisi, olası bir anlaşmada temel şart olarak talep ettiği maddeleri açıkladı.

        Netanyahu, birinci talep olarak "hedeflerine ulaşana kadar İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırabilme hakkını elinde tutma" şartını duyurdu.

        Ayrıca Mısır'dan Gazze'ye "silah kaçırılmasına" ve binlerce silahlı Hamas mensubunun Gazze'nin kuzeyine dönmesine izin verilmeyeceği aktarıldı.

        Olası bir anlaşmada, Gazze'den serbest bırakılacak İsrailli esirlerin sayısının en yüksek rakama çıkartılmasının sağlanması istendi.

        Açıklamada, İsrail'in kabul ettiği ve ABD Başkanı Joe Biden'ın memnuniyetle karşıladığı planın, İsrail'in "savaştaki hedeflerini gölgelemeyeceği" belirtildi.

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        İsrail, Gazze'ye saldırılarında hedefini "Hamas'ın askeri becerilerini yok etmek ve Hamas'ın Gazze'de yeniden hakim güç olmasını engellemek" olarak açıklamıştı.

        İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, 19 Haziran'da bir televizyon kanalına verdiği röportajda, "Hamas'ı askeri olarak yok etmenin mümkün olmadığını, Hamas'ın bir fikir olduğunu" belirtmiş, "böyle bir hedef koymanın kamuoyunun gözünü boyamak anlamına geldiğini" ifade etmişti.

        İSRAİL, GAZZE'YE SALDIRILARA EVAM ETMEKTE ISRARCI

        İsrail, ateşkes ve karşılıklı esir takasının gerçekleşmesinin ardından Gazze'ye saldırılarına devam etmekte ısrar ediyor. Buna karşın, Hamas, bir anlaşma sağlanması halinde bunun kalıcı bir ateşkese dönüşmesi için arabuluculardan güvence talep ediyor.

        Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor. Netanyahu'nun koalisyonundaki aşırı sağcı siyasilerin, Gazze'ye saldırıların durması halinde, başbakanı, hükümeti devirmekle tehdit ettiği biliniyor.

        İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların durdurulması için taraflar arasında uzunca süredir müzakereler devam ediyor. Arabulucuların hazırladığı son ateşkes taslağını Hamas heyetinin onayladığı bildirilmişti.

        İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea, hafta sonu Doha'ya gidip temaslarda bulunmuştu. İsrailli yetkililer, "tarafların ilk defa bir anlaşmaya bu kadar yakın olduğunu" belirtmişti.

        İsrail'in bu hafta müzakerelere devam etmesi için bir heyeti Kahire'ye göndermesi bekleniyor. ABD dış istihbarat teşkilatı CIA Direktörü William Burns'un de aynı şekilde görüşmelere katılacağı aktarılıyor.

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