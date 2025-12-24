İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia ederek Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenleyecekleri tehdidinde bulundu.

Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes planını ihlal ettiğini öne sürdü.

Hamas'ın silahsızlanmayı reddetmesinin anlaşmayı ihlal anlamına geldiğini savunan Netanyahu, Gazze'de İsrail ordusundan bir subayın yaralanmasına neden olan el yapımı patlayıcının Hamas'ın ihlallerini bir kez daha doğruladığı iddiasında bulundu.

İsrail Başbakanı, Hamas'ın yönetimden uzaklaştırılmayı ve silahsızlandırılmayı kabul ettiğini öne sürerek "İsrail buna göre karşılık verecektir." ifadeleriyle saldırı tehdidinde bulundu.

REKLAM

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail işgali altında bulunan Refah kentinde, İsrail ordusuna ait aracı hedef alan bir patlayıcının infilak ettiği ileri sürüldü.

El yapımı patlayıcının infilak etmesi neticesinde bir subayın hafif yaralandığı ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.