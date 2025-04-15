Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Netanyahu: Esirlerin iadesi için yoğun müzakereler yürütüyoruz | Dış Haberler

        Netanyahu: Esirlerin iadesi için yoğun müzakereler yürütüyoruz

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasını ihlal edip savaşı yeniden başlatmasının ardından kendisine yönelik kamuoyu baskısının sürmesi üzerine, Gazze'deki İsrailli esirlerin iadesi için "yoğun müzakereler" yürüttüklerini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 06:40 Güncelleme: 15.04.2025 - 06:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Esirlerin iadesi için yoğun müzakereler yürütüyoruz"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hamas'ın arabulucular tarafından sunulan ateşkes ve esir takasına ilişkin yeni bir öneriyi incelediğini duyurmasının ardından İsrail Başbakanlık Ofisinden açıklama yapıldı.

        Maariv gazetesinin aktardığı açıklamaya göre, Netanyahu, Gazze'deki üç esirin anneleriyle telefon görüşmesi yaptı ve askerlerin geri getirilmesi için bugünlerde yoğun müzakerelerin yürütüldüğü bilgisini verdi.

        AA'nın aktardığı habere göre; Netanyahu,"ister canlı ister ölü olsunlar, esirlerin tamamını geri getireceklerini" belirtti.

        Hamas'tan daha önce yapılan açıklamada, arabuluculardan gelen önerinin incelendiği, gerekli istişarelerin ardından en kısa sürede öneriye ilişkin cevabın verileceği aktarılmıştı.

        Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri ise Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, arabuluculardan gelen ve direnişin silahsızlandırılmasını öngören öneriyle ilgili olarak, "Direnişin silahları milyon kere kırmızı çizgimizdir, bırakılması bir kenara, dinlenmesi bile söz konusu olamaz." açıklamasına bulunmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Netanyahu
        #Hamas
        #gazze
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran ile olan sorunu çözeceğim
        Trump: İran ile olan sorunu çözeceğim
        Beşiktaş'tan açıklama: Soruşturma başlatıldı
        Beşiktaş'tan açıklama: Soruşturma başlatıldı
        ABD Hazine Bakanından Çin açıklaması
        ABD Hazine Bakanından Çin açıklaması
        Premier Lig devleri Berke Özer'i izlemeye geldi!
        Premier Lig devleri Berke Özer'i izlemeye geldi!
        Polonya: Rusya ABD'nin iyi niyetiyle alay ediyor
        Polonya: Rusya ABD'nin iyi niyetiyle alay ediyor
        Kahramanmaraş'ta kaza: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta kaza: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        Saiss'tan flaş Beşiktaş itirafı!
        Saiss'tan flaş Beşiktaş itirafı!
        Bahçeli'den İmamoğlu çağrısı
        Bahçeli'den İmamoğlu çağrısı
        Trump'tan El Salvador'a daha fazla cezaevi çağrısı
        Trump'tan El Salvador'a daha fazla cezaevi çağrısı
        Liselerde atamalara tepkiler
        Liselerde atamalara tepkiler
        Real Madrid'de Mourinho sesleri!
        Real Madrid'de Mourinho sesleri!
        Trump: Bu savaş, benim savaşım değil
        Trump: Bu savaş, benim savaşım değil
        Bir Sapanca kaçamağı, bir Fenerbahçeli dertleşmesi
        Bir Sapanca kaçamağı, bir Fenerbahçeli dertleşmesi
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        'Babalık' kararına itiraz etti
        'Babalık' kararına itiraz etti
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        Kripto paralarda OM şoku
        Kripto paralarda OM şoku
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu