        Haberler Dünya Ortadoğu Netanyahu, Lübnan'ı ziyaret etti

        Netanyahu, Lübnan'ı ziyaret etti

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'ın güneyinde saldırılara devam edeceklerini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 22:39 Güncelleme:
        İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttukları bölgeye yaptığı ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

        Lübnan'a saldırıları sürdürdüklerini belirten Netanyahu, "Yapılacak daha çok şey var ve biz bunu yapıyoruz." ifadesini kullandı.

        Netanyahu, yürüttükleri saldırılarla Lübnan'ın güneyinden gelecek tehditleri savuşturduklarını ileri sürdü.

        Netanyahu, bugün Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve ordu komuta kademesiyle Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgeye gitmişti.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

