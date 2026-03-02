Canlı
        Netanyahu'nun uçağı Almanya'da kalmaya devam ediyor | Dış Haberler

        Netanyahu'nun uçağı Almanya’da kalmaya devam ediyor

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uçağı, İran'a başlatılan saldırıların hemen ardından güvenlik tedbiri nedeniyle götürüldüğü Almanya'da kalmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 01:06
        Netanyahu'nun uçağı Almanya'da kalmaya devam ediyor
        Uçuş takip sitesi "Flight Tracker” sitesine göre, ABD ve İsrail'in dün İran’a başlattığı saldırıların hemen ardından Başbakan Binyamin Netanyahu’nun uçağı "Wing of Zion” ülkeden ayrıldı.

        Yerel saatle sabah 08.21’de Birüssebi kentindeki bir hava üssünden kalkan uçak akşam yerel saatle 21.29’da Berlin’e indi.

        İsrail hükümetine ait uçağın güvenlik riskini en aza indirmek amacıyla İsrail’den ayrıldığı değerlendiriliyor.

        İsrail’in İran’a geçen yıl haziran ayında düzenlediği saldırılar sırasında da Wing of Zion yurt dışına çıkarılmıştı.

        Bağdat'ta ABD karşıtı gösteri

        Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir grup gösterici, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesini protesto etmek amacıyla ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölgenin önünde toplandı.(AA)

