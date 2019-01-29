- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu ile Lavrentyev ve Verşinin'in görüşmesinde İran ve Suriye'deki durumun yanı sıra Tel Aviv ile Moskova arasındaki koordinasyon mekanizmasının güçlendirilmesi ele alındı.
Açıklamada ayrıca Rus yetkililerin İsrail'in ulusal güvenliğinin korunmasına ilişkin Moskova'nın verdiği taahhüdü yeniden dile getirdikleri ifade edildi.
İsrail ile Rusya ordusunun Suriye'de karşı karşıya gelmesini önlemek amacıyla iki ülke arasında 2015'te koordinasyon mekanizması kurulmuştu.
İSRAİL'İN SURİYE'YE YÖNELİK SALDIRILARI
İsrail ordusu, bölgedeki İran güçlerini gerekçe göstererek son yıllarda Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısı düzenledi. Tel Aviv yönetimi bu saldırıların birçoğunu üstlenmese de hem Esed rejimi hem Rusya, Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısının arkasında İsrail'in olduğunda ısrar etti.
Rusya'ya ait İl-20 askeri uçağının 17 Eylül'de Suriye'deki Beşşar Esed rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürülmesinin ardından Tel Aviv ile Moskova arasındaki ilişkiler gerilmişti.
Rus yetkililer, Lazkiye kentinde rejime ait bir depoya hava saldırısı düzenleyen İsrail'e ait F-16 savaş uçaklarının 15 Rus askerinin içinde bulunduğu İl-20'yi kalkan olarak kullandığını, bu nedenle Rus uçağının füzelere hedef olduğunu öne sürmüştü.
İsrail yönetimi ise Rus uçağının Esed rejimine ait hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu ve olaydan Suriye rejiminin sorumlu olduğunu ileri sürerek Rusya'nın suçlamalarını reddetmişti.
Rusya bu olayın ardından Esed rejimine, S-300 hava savunma sistemleri vermişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.