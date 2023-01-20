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Netflix'in abone sayısı 230 milyonu aştı

Küresel internet televizyon ağı Netflix'in abone sayısı, geçen yılın son çeyreğinde 7.7 milyon artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı. Platformun abone sayısı böylece 2022 genelinde 8.9 milyonluk artışla 230.8 milyona ulaştı

Netflix'in abone sayısı 230 milyonu aştı
AA / HABERTURK.COM

Netflix, 2022'nin 4'üncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği gelir bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1.9 artışla 7.9 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, 2021'in aynı döneminde 7.7 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirketin net karı ise geçen yılın 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 91 azalışla 55 milyon dolara geriledi. Netflix'in 2021'in son çeyreğindeki net karı 607 milyon dolar olmuştu.

Firmanın hisse başına düşen kârı da aynı dönemde 1.33 dolardan 0.12 dolara indi.

Netflix'in abone sayısı ise geçen yılın son çeyreğinde 7.7 milyon arttı. Beklentileri aşan Netflix'in abone sayısının bu dönemde 4.5 milyon artması tahmin ediliyordu.

Netflix'in dünya genelinde abone sayısı ise geçen yıl sonu itibarıyla 230.8 milyona ulaştı.

Şirketin abone sayısı, 2022'nin ilk çeyreğinde 200 bin, ikinci çeyreğinde 970 bin kişilik azalış kaydetmişti. Böylece Netflix, ilk kez iki çeyrek art arda abone kaybı yaşamıştı. Geçen yılın ilk yarısında yaşanan kayıpların ardından Netflix'in abone sayısı ikinci yarıda yeniden toparlanmaya başlamıştı.

Yıl genelinde Netflix böylece 8.9 milyon yeni kullanıcı kazanmış oldu. Pazarlama gideri 2022'de 2 milyar 530 milyon dolar olan firma böylece her yeni abone için yaklaşık 284 dolar harcamış oldu.

Öte yandan Netflix'in kurucu ortağı Reed Hastings'in üst yöneticilik (CEO) görevinden ayrıldığı ve şirketteki görevine yönetim kurulu başkanı olarak devam edeceği duyuruldu.

Hastings'in yerine şirketin Operasyon Direktörü Greg Peters'in geçeceği, Ted Sarandos'un da Eş Üst Yönetici (Co-CEO) görevini sürdüreceği bildirildi.

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