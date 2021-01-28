Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Netflix'in en çok izlenen dizisi: Bridgerton!

Netflix, 25 Aralık'ta gösterime giren ve Türkiye'de de büyük ilgi gören Bridgerton dizisinin, 28 gün içinde 82 milyon hanede izlendiğini açıkladı

Netflix'in en çok izlenen dizisi: Bridgerton!

Netflix orjinal dizisi Bridgerton şu ana kadar en çok izlenen Netflix dizisi olduğu açıklandı.

Dizi birinci 28 gün içerisinde 82 milyon hane tarafından izlenerek en çok izlenen Netflix dizisi oldu.

Shonaland yapımı Bridgerton, Julia Quinn’in romanlarından uyarlandı. Dizi Japonya dışında, 83 ülkenin Netflix sıralamalarında bir numarayı gördü.

Bridgerton’ın sevilmesinin nedenleri arasında dönem dizilerinde ırkçılığı ve toplumsal cinsiyet kalıplarını kırması gösterildi.

Birinci sırada daha evvelden 2019’un Aralık ayında yayınlanan The Witcher bulunuyordu ve o da 76 milyon hane tarafından izlenmişti. Artık kendisi ikinci sırada. Birkaç hafta evvel yayınlanan Netflix’in Lupin dizisinin de bir rekor kırması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Babam Çok Değişti oyuncuları kim? Babam Çok Değişti dizisi konusu ne?
TELEVİZYONBabam Çok Değişti oyuncuları tam kadro
Alev Alev nerede çekiliyor? Alev Alev dizisi hangi semtte çekiliyor? Yedikule nerede?
TELEVİZYONAlev Alev nerede çekiliyor?
Bir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Çukurova dizisi konak ve çiftlik nerede?
TELEVİZYONBir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor?
Alev Alev oyuncuları kimler, isimleri ne? İşte Alev Alev oyuncu kadrosu ve karakterleri!
TELEVİZYONAlev Alev oyuncuları kimler?
Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimler? İşte Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosu ve isimleri
TELEVİZYONBir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimler?
Mucize Doktor oyuncuları kimler, isimleri ne? İşte Mucize Doktor oyuncu kadrosu ve karakterleri!
TELEVİZYONMucize Doktor dizisi oyuncuları kimler?
Akrep oyuncuları kim? İşte Akrep dizisi oyuncuları isimleri tam kadro
TELEVİZYONAkrep oyuncuları kim?
Batuhan Karacakaya - Survivor Batuhan kaç yaşında, nereli? BİYOGRAFİ
TELEVİZYONSurvivor Batuhan kimdir?
Çağrı Atakan | Survivor Çağrı Atakan kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi
TELEVİZYONÇağrı Atakan kimdir?
Survivor Barış kimdir? Barış Özbek kaç yaşında, kimdir, nereli?
TELEVİZYONBarış Özbek kimdir?