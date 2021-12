Friends, How I Met Your Mother ve Modern Family dizileri popüler yayın platformu Netflix'ten kaldırılacak. How I Met Your Mother ve Modern Family 31 Aralık'ta kaldırılacak ancak 1 Nisan'da yayınlanmaya başlayan Friends'in ne zaman kaldırılacağı kesin değil.

Aralık 2021’de Netflix Türkiye’den kaldırılacak filmler:

John DeLorean’ın Sıra Dışı Hayatı

Kalplerin Ritmi

Aralık 2021’de Netflix Türkiye’den kaldırılacak diziler:

Miss Panda & Mr. Hedgehod

Jack Taylor

Fullmetal Alchemist

Modern Family

How I Met Your Mother

Transformers Prime