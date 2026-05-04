Nevşehir'de baba-oğul birbirini bıçakladı
Nevşehir'de baba ve oğul bıçaklı kavgada birbirini yaraladı. Babanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekiplerince yakalanan oğul ise bir özel hastanede tedaviye alındı
Giriş: 04 Mayıs 2026 - 03:20
Nevşehir'deki 2000 Evler Mahallesi'nde, B.B. ile babası Y.B. arasında ikamet ettikleri apartmanın girişinde tartışma yaşandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.B. yanında bulundurduğu bıçakla babası Y.B'ye saldırı girişiminde bulundu. AA'nın haberine göre, boğuşmada baba ve oğul bıçakla yaralandı.
Baba Y.B'nin yere yığılmasının ardından B.B. olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
BABANIN DURUMU AĞIR
Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan baba Y.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekiplerince yakalanan B.B. ise kentteki bir özel hastanede tedavi altına alındı.
