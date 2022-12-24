Nevşehir'de minibüsle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde otomobille minibüs, Karabacak Çeşmesi Kavşağı'nda çarpıştı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
AA'nın haberine göre; kazada sürücülerle araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
YOL TRAFİĞE KAPANDI
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı. Bu arada, kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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