Nevşehir'de yaşanan olay, 32 yıl öncesine dayanıyor. Yasak ilişki sonrası dünyaya gelen Ayşe Neşeli daha bir günlükken cami avlusuna bırakıldı. Vatandaşlar tarafından bulunan Ayşe Neşeli daha sonra bir aileye evlatlık olarak verildi.

12 YAŞINDA EVLATLIK OLDUĞUNU ÖĞRENDİ İHA'da yer alan habere göre 12 yaşına kadar bir ailede evlatlık olarak büyüyen Ayşe Neşeli üvey annesinin ölümünden sonra evden kaçtı. Polis ekipleri tarafından bulunan Ayşe Neşeli, üvey babasına teslim edilirken, üvey babası ve polisin kendi aralarındaki konuşmaları duyarak evlatlık olduğunu öğrendi.

GERÇEK ANNESİNİN MEZARINI AÇTIRDI Hukuk mücadelesi için 18 yaşına kadar bekleyen Ayşe Neşeli, gerçek ailesini bulmak için araştırmaya başladı. Kendi çabalarından bir sonuç alamayınca özel bir televizyon kanalına çıkarak yardım istedi. Televizyon kanalına yapılan ihbar sonucu annesinin kimliğini öğrenen Ayşe Neşeli mahkemeye müracaat ederek ölen annesinin mezarını açtırdı.

DNA TESTİYLE ANNE VE BABASINI BULDU Yapılan DNA sonucunda annesinin L.S. olduğu kesinleşince, babasını bulmak için hukuk mücadelesine devam eden Ayşe Neşeli, iddialar üzerine Ö.T.'nin babası olabileceği gerekçesi ile tekrar DNA testi yapılmasını istedi. Yapılan DNA sonucu mahkemeye ulaşınca babasının kimliğini de öğrenen Ayşe Neşeli aldığı bu sonucu adliye çıkışında ve oturduğu mahallede davul zurna çalarak kutladı.