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        Kapadokya´daki Salomon Ultra Trail´in 10´uncu yılında parkur rekoru geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 22:26 Güncelleme: 14.10.2023 - 22:30
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        Kapadokya´daki Salomon Ultra Trail´in 10´uncu yılında parkur rekoru geldi
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        119kmyarışını Rus atlet Dmitry Mityaev 10 saat 59 dakika 32 saniyelik derecesi ile kazandı

        Binlerce yıllık tarihiyle en kadim uygarlıklara ev sahipliği yapan Kapadokya´nın benzersiz coğrafyasında 71 ülkeden toplam 2.434 koşucu mücadele etti

        63 kilometrelik parkurun erkeklerde birincisi Türk koşucu Mestan Turhan

        38 kilometrelik parkurun erkeklerde birincisi Alejandro Forcades, kadınlarda Simone Brick oldu

        Ahmet KORKMAZER / NEVŞEHİR,

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