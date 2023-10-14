Kapadokya´daki Salomon Ultra Trail´in 10´uncu yılında parkur rekoru geldi
119kmyarışını Rus atlet Dmitry Mityaev 10 saat 59 dakika 32 saniyelik derecesi ile kazandı
Binlerce yıllık tarihiyle en kadim uygarlıklara ev sahipliği yapan Kapadokya´nın benzersiz coğrafyasında 71 ülkeden toplam 2.434 koşucu mücadele etti
63 kilometrelik parkurun erkeklerde birincisi Türk koşucu Mestan Turhan
38 kilometrelik parkurun erkeklerde birincisi Alejandro Forcades, kadınlarda Simone Brick oldu
Ahmet KORKMAZER / NEVŞEHİR,