Kapadokya´da 100´üncü yılda 100 balon, 100 bayrakla havalandı

KAPADOKYAbölgesinde, Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümünde 100 sıcak hava balonu, 100 Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle havalandı.

Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonu turu yapan işletmeler, balon sepetlerine Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 100 balon, 100 Türk bayrağı ve Atatürk posteri asarak havalandı. Kalp şeklinde üzerinde Türk bayrağı olan balon ise gökyüzünü süsledi. Balon Pilotu Tolga Eke, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı biz de çocuklar gibi kutluyoruz, çok mutluyuz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşında göklerde Türk bayrağını, şanlı bayrağımızı dalgalandıracağız. Dünyanın her tarafından gelen misafirlerimizle birlikte bu özel günü kutlamaktan biz de çok mutluyuz. Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle göklere yükseleceğiz" dedi.

'YAŞASIN CUMHURİYET'

Balon firması sahibi Mehmet Dinler ise "29 Ekim 1923'te kurulan genç Cumhuriyetimiz bugün itibarıyla 100 yaşında. Öncelikle kurucumuz Ulu Önder Atatürk'e bitmeyecek şükran ve minnet içerisindeyiz. Cumhuriyet´i biz kurmadık ama yaşatacak ve gelecek nesillere kurucu unsurlarımızla, değerlerimize aktaracak olan nesil yine bizleriz. Türkiye Cumhuriyeti, çoğulcu, kapsayıcı, demokratik ve barışçıldır. Son 50 yılda, 100 yılda ülkemizde yakın coğrafyamızda gelişen olayları gördüğümüzde Cumhuriyet´in değerlerini daha iyi anlayabiliriz. Cumhuriyetimiz fazilettir. Yaşasın Cumhuriyet. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız ve Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlu olsun" diye konuştu.

Turistler, güneşin doğuşuyla başlayan ve yaklaşık 1 saat süren balon turunda, peribacalarının arasında süzülerek bölgenin doyumsuz eşsiz güzelliklerini izlemenin keyfini yaşarken, hem de Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusuna ortak oldu. Yerden yüzlerce metre yükseklikte, peribacaları arasında dalgalanan Türk bayrakları ve Atatürk posterleri görsel şölenle farklı bir manzara oluşturdu.