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        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        NEVŞEHİR'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Bayram Maden (23), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 13:10 Güncelleme: 03.08.2024 - 13:15
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        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        NEVŞEHİR'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Bayram Maden (23), hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde Uçhisar- Göreme kara yolunda meydana geldi. Mustafa A. (49) idaresindeki 50 AP 775 plakalı otomobil ile Bayram Maden yönetimindeki 50 AEK 394 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde motosikletin sürücüsü Maden'in hayatını kaybettiği belirlendi. Bayram Maden'in cenazesi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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