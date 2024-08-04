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        Açtığı sergilerle 'ters laleyi' dünyaya tanıtmaya çalışıyor

        NEVŞEHİR Kültür Yolu Festivali'nde ressam Sultan Adler'in açtığı 'Lale Kız' heykel sergisi yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 11:00 Güncelleme: 04.08.2024 - 11:05
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        Açtığı sergilerle 'ters laleyi' dünyaya tanıtmaya çalışıyor
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        NEVŞEHİR Kültür Yolu Festivali’nde ressam Sultan Adler’in açtığı ‘Lale Kız’ heykel sergisi yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Ressam Adler, Türkiye ve yurt dışında sergiler açtığını belirterek, "Çağdaş bir biçimde ters lale heykeli yaptım. Ters laleyi dünyaya tanıtmak, kültür mirasını bu şekilde çağdaş bir anlatımla dünyada sergilenmesini sağlamak” dedi.

        Sanat çalışmalarını Almanya ve İstanbul’da sürdüren ressam Sultan Adler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 11 Ağustos’a kadar sürecek Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında eserlerini sergiliyor. Uluslararası alanda çalışmalarını sürdüren sanatçının Zelve Paşabağları’nda ‘Mavi Seri’ olarak ele aldığı eserlerinden olan ve üstten bakılan ters lalelerin dairesel çizgilerle kompoze edilmiş tasvirleri, soyut bir yorumla doğanın güzelliğini ve gizemini gözler önüne seriyor. Adler’in sergisi festivale gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

        ‘TERS LALEYİ TÜM DÜNYA BİLMELİ’

        Ters lalenin kendisine Anadolu kadınını anlattığını belirten Sultan Adler, “Uzun yıllardır Almanya’da çalışıyorum. Birkaç yıldır da İstanbul’da eserler üretiyorum. Birkaç yıldır ters laleyi keşfettim. Ters laleyi ilk öğrendiğimde yere bakan bir kadın algıladım ve sonrasında hikayesini araştırdığımda beni çok etkiledi. Anadolu'nun kadını. Ağlayan gelin; hem ağlar hem gülerim. O şekilde bir hikaye başladı. Bunun üzerine yoğunlaştım. Bu konu üzerine mavi bir serim var. Üst bakış ters laleler, sonra heykel yapmak istedim ve 1,5 yıldır da bunun üzerine çalışıyorum. Çok denemem oldu. İçinde bir kadın veya kız olması lazımdı. ‘Bu kültür mirasını çağdaş düzeye nasıl ulaştırırım?’ diye düşündüm. Burada, ‘Ters laleyi çağdaşa nasıl sokabilirim?’ diye düşündüm. Çağdaş bir biçimde ters lale heykeli yaptım. Ters laleyi dünyaya tanıtmak, kültür mirasını bu şekilde çağdaş bir anlatımla dünyada sergilenmesini sağlamak” ifadelerini kullandı.

        ‘HALA TERS LALEYİ BİLMEYEN İNSANLAR VAR’

        Farklı bir manzara içinde ters lale sergisini açmanın heyecan verdiğini söyleyen Adler, “Burada sergilediğim eserler önce Türkiye’de, sonrasında ise yurt dışına gidecek. Burada olmaktan mutluyum. Hala, ters laleyi bilmeyen çok insan var. Bu şekilde aracı oluyorum. İnsanlar sevimli buluyor. Türkiye’nin birçok yerinde bunları sergilemek istiyorum. Kültür mirasımızı kendi hislerimi ve çağdaş formu ile bu şekilde eserler çıktı. Alışılmış, sessiz ve beyaz galerilerde değil de, böyle doğanın içinde bu farklı manzara ve her eserin arasında farklı bir eserin olması korkunç heyecan verici” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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