Açtığı sergilerle 'ters laleyi' dünyaya tanıtmaya çalışıyor

NEVŞEHİR Kültür Yolu Festivali’nde ressam Sultan Adler’in açtığı ‘Lale Kız’ heykel sergisi yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Ressam Adler, Türkiye ve yurt dışında sergiler açtığını belirterek, "Çağdaş bir biçimde ters lale heykeli yaptım. Ters laleyi dünyaya tanıtmak, kültür mirasını bu şekilde çağdaş bir anlatımla dünyada sergilenmesini sağlamak” dedi.

Sanat çalışmalarını Almanya ve İstanbul’da sürdüren ressam Sultan Adler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 11 Ağustos’a kadar sürecek Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında eserlerini sergiliyor. Uluslararası alanda çalışmalarını sürdüren sanatçının Zelve Paşabağları’nda ‘Mavi Seri’ olarak ele aldığı eserlerinden olan ve üstten bakılan ters lalelerin dairesel çizgilerle kompoze edilmiş tasvirleri, soyut bir yorumla doğanın güzelliğini ve gizemini gözler önüne seriyor. Adler’in sergisi festivale gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

‘TERS LALEYİ TÜM DÜNYA BİLMELİ’ Ters lalenin kendisine Anadolu kadınını anlattığını belirten Sultan Adler, “Uzun yıllardır Almanya’da çalışıyorum. Birkaç yıldır da İstanbul’da eserler üretiyorum. Birkaç yıldır ters laleyi keşfettim. Ters laleyi ilk öğrendiğimde yere bakan bir kadın algıladım ve sonrasında hikayesini araştırdığımda beni çok etkiledi. Anadolu'nun kadını. Ağlayan gelin; hem ağlar hem gülerim. O şekilde bir hikaye başladı. Bunun üzerine yoğunlaştım. Bu konu üzerine mavi bir serim var. Üst bakış ters laleler, sonra heykel yapmak istedim ve 1,5 yıldır da bunun üzerine çalışıyorum. Çok denemem oldu. İçinde bir kadın veya kız olması lazımdı. ‘Bu kültür mirasını çağdaş düzeye nasıl ulaştırırım?’ diye düşündüm. Burada, ‘Ters laleyi çağdaşa nasıl sokabilirim?’ diye düşündüm. Çağdaş bir biçimde ters lale heykeli yaptım. Ters laleyi dünyaya tanıtmak, kültür mirasını bu şekilde çağdaş bir anlatımla dünyada sergilenmesini sağlamak” ifadelerini kullandı.