Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Sıcak hava balonları, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla havalandı

        TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balonları, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla havalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 12:40 Güncelleme: 10.11.2024 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sıcak hava balonları, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla havalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRKİYE’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balonları, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla havalandı.

        Kapadokya'da sabahın erken saatlerinde havalanan sıcak hava balonlarından bazılarının sepetlerine, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün posterleri ve Türk bayrakları asıldı. Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, sıcak hava balonlarıyla fotoğraf çektirdi. Yaklaşık 1 saat Kapadokya semalarında uçan sıcak hava balonları, güzel görüntüler oluşturdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Atatürk'ü Anma Töreni'nde açıklamalar
        Atatürk'ü Anma Töreni'nde açıklamalar
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        İzindeyiz
        İzindeyiz
        Spor camiasından 10 kasım mesajları
        Spor camiasından 10 kasım mesajları
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Siyasilerden 10 Kasım mesajları
        Siyasilerden 10 Kasım mesajları
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        Kan donduran cinayette yeni görüntüler: Şirin'in katili ile karşılaştığı an
        Kan donduran cinayette yeni görüntüler: Şirin'in katili ile karşılaştığı an
        Trump ABD siyasetindeki ender liderlerden biri oldu
        Trump ABD siyasetindeki ender liderlerden biri oldu
        Üniversiteli genç kız annesini sevgilisine öldürttü!
        Üniversiteli genç kız annesini sevgilisine öldürttü!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Heykeller de sevilir!
        Heykeller de sevilir!
        İşte Bronckhorst'un 11'i!
        İşte Bronckhorst'un 11'i!
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Levent Kırca itirafı
        Levent Kırca itirafı
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan
        Galatasaraylılar kapattırdı
        Galatasaraylılar kapattırdı
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!

        Benzer Haberler

        Malezya ve Nevşehir'deki turizm kooperatifleri işbirliği yapacak
        Malezya ve Nevşehir'deki turizm kooperatifleri işbirliği yapacak
        HTBB üyesi gazeteciler Kapadokya'yı Avrupa'da tanıtacak
        HTBB üyesi gazeteciler Kapadokya'yı Avrupa'da tanıtacak
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Nevşehir'de Kapadokya Atçılık Kültür Derneği kuruldu
        Nevşehir'de Kapadokya Atçılık Kültür Derneği kuruldu
        Yerin 20 metre altındaki kayadan oyma müzede, yüzlerce yıllık seramik ve çö...
        Yerin 20 metre altındaki kayadan oyma müzede, yüzlerce yıllık seramik ve çö...
        Nevşehir'de sağlık çalışanları performans sistemi konusunda bilgilendirildi
        Nevşehir'de sağlık çalışanları performans sistemi konusunda bilgilendirildi