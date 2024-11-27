Yolu kardan kapanan köyde mahsur kalan diyaliz hastası kurtarıldı

NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesinde diyaliz hastası Yaşar Günaydın (54), kar ve tipi nedeniyle oturduğu köy yolu açılarak diyaliz merkezine ulaştırıldı.

Kentte 3 gündür devam eden kar ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. Derinkuyu ilçesi Doğala köyünde 23 yıldır diyalize giren Yaşar Günaydın, yolların kapalı olması nedeniyle diyaliz servis aracının gelemeyeceğini öğrendi. Bunun üzerine Günaydın, İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ekipler iş makineleriyle yolları açtıktan sonra diyaliz merkezine ulaştırıldı. Yaşar Günaydın, "Pazar günü köy yolumuz kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Çarşamba günü diyaliz merkezinde diyalize girmek zorunda idim. Salı akşamı İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedim. Onlar da kepçe gönderip yolumuzu açtılar" dedi.