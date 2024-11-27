Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Yolu kardan kapanan köyde mahsur kalan diyaliz hastası kurtarıldı

        NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesinde diyaliz hastası Yaşar Günaydın (54), kar ve tipi nedeniyle oturduğu köy yolu açılarak diyaliz merkezine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 15:03 Güncelleme: 27.11.2024 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yolu kardan kapanan köyde mahsur kalan diyaliz hastası kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesinde diyaliz hastası Yaşar Günaydın (54), kar ve tipi nedeniyle oturduğu köy yolu açılarak diyaliz merkezine ulaştırıldı.

        Kentte 3 gündür devam eden kar ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. Derinkuyu ilçesi Doğala köyünde 23 yıldır diyalize giren Yaşar Günaydın, yolların kapalı olması nedeniyle diyaliz servis aracının gelemeyeceğini öğrendi. Bunun üzerine Günaydın, İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ekipler iş makineleriyle yolları açtıktan sonra diyaliz merkezine ulaştırıldı. Yaşar Günaydın, "Pazar günü köy yolumuz kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Çarşamba günü diyaliz merkezinde diyalize girmek zorunda idim. Salı akşamı İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedim. Onlar da kepçe gönderip yolumuzu açtılar" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde sır perdesi aralanıyor!
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde sır perdesi aralanıyor!
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        6 maganda kurşun yağdırdı! Kevser başından vuruldu
        6 maganda kurşun yağdırdı! Kevser başından vuruldu
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Jakobs'un alternatifi belli oldu!
        Jakobs'un alternatifi belli oldu!
        Mahalleyi havaya uçuracaktı! Ölümle biten deneme!
        Mahalleyi havaya uçuracaktı! Ölümle biten deneme!
        Beyoğlu'nda polisi ensesinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Beyoğlu'nda polisi ensesinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cami imamına oklu saldırıda yeni gelişme!
        Cami imamına oklu saldırıda yeni gelişme!
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme
        Yurt dışından postayla gelen eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de eklenecek
        Yurt dışından postayla gelen eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de eklenecek
        Sanık hemşire Ceren Kırım: Fırat Sarı'dan da maaş alıyordum!
        Sanık hemşire Ceren Kırım: Fırat Sarı'dan da maaş alıyordum!

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta kurtarıldı
        Nevşehir'de kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta kurtarıldı
        Kapadokya'da turistlerin geride bıraktığı cam atıklar süs eşyasına dönüştür...
        Kapadokya'da turistlerin geride bıraktığı cam atıklar süs eşyasına dönüştür...
        Kapadokya'da balonlar 6 gün sonra yeniden gökyüzünde
        Kapadokya'da balonlar 6 gün sonra yeniden gökyüzünde
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        NEVÜ ile Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı arasında işbirliği protokolü imza...
        NEVÜ ile Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı arasında işbirliği protokolü imza...
        Nevşehir'de 150 bin makaron, kaçak sigara ve tütün ele geçirildi
        Nevşehir'de 150 bin makaron, kaçak sigara ve tütün ele geçirildi