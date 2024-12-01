Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir Belediyespor-Beykoz İshaklıspor: 0-0

        STAD:Nevşehir GaziHAKEMLER: Efe Tanrıverdi, Emrah Uluçay, Şükrü MertNEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Yakup- Tolgahan, Ercan, İsmail, Osman , Timur, Mehmet (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 20:21 Güncelleme: 01.12.2024 - 20:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir Belediyespor-Beykoz İshaklıspor: 0-0
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAD:Nevşehir Gazi

        HAKEMLER: Efe Tanrıverdi, Emrah Uluçay, Şükrü Mert

        NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Yakup- Tolgahan, Ercan, İsmail, Osman , Timur, Mehmet (Dk. 65 Emirhan),Halil (Dk. 82 Yusufhan),Hüseyin(Dk. 89 Bahadır),Alihan, Musa

        Beykoz İshaklıspor: Hakan, Baran, Mehmet(Dk. 72 Doğan), Ali, Furkan, Onur, Muhammet, Emir, Ferit(Dk. 75 Mert), Mücahit (Dk. 71 Barışcan), Yunus

        SARI KART: Ercan, Osman (Nevşehir Belediyespor), Emir, Furkan, Yunus Emre (Beykoz İshaklıspor)

        3'üncü Lig 2'nci grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor sahasında konuk ettiği Beykoz İshaklıspor ile 0-0 ile berabere kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        291 yıl hapis cezası bulunan kadın serbest bırakıldı
        291 yıl hapis cezası bulunan kadın serbest bırakıldı
        İlk görüşmede anlaşma yok!
        İlk görüşmede anlaşma yok!
        Suriye'de son durum ne?
        Suriye'de son durum ne?
        Sağanak ve fırtına Ege'yi vurdu!
        Sağanak ve fırtına Ege'yi vurdu!
        Ertuğrul Doğan yeniden başkan seçildi!
        Ertuğrul Doğan yeniden başkan seçildi!
        Daha 25 günlük! Burada bulundu
        Daha 25 günlük! Burada bulundu
        Gramı 69 trilyon dolar: İlk kez minibüsle taşınacak
        Gramı 69 trilyon dolar: İlk kez minibüsle taşınacak
        Arat'tan karşı hamle: Araştırma başlatıldı
        Arat'tan karşı hamle: Araştırma başlatıldı
        Altın kasımda kaybettirdi
        Altın kasımda kaybettirdi
        "Cahillik yaptık"
        "Cahillik yaptık"
        Avrupa’da bir günde keşfedilecek en etkileyici 15 şehir!
        Avrupa’da bir günde keşfedilecek en etkileyici 15 şehir!
        Otonom araçlar için yasal düzenleme
        Otonom araçlar için yasal düzenleme
        "Erotik furyasına döneriz"
        "Erotik furyasına döneriz"
        Suriye'de dengeler yeniden değişiyor
        Suriye'de dengeler yeniden değişiyor
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        Erzurum'da havaya atılan sıcak su, buz oldu
        Erzurum'da havaya atılan sıcak su, buz oldu
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        AB'de 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı
        AB'de 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mert Yiğit Aladağ!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mert Yiğit Aladağ!

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Nevşehir'de konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Nevşehir'de konuştu:
        Ankara Devlet Tiyatrosunun "Siyah Kadınlı" oyunu Nevşehir'de sahnelenecek
        Ankara Devlet Tiyatrosunun "Siyah Kadınlı" oyunu Nevşehir'de sahnelenecek
        Kapadokya'da 2025 yılı ön rezervasyon talepleri turizmcileri umutlandırdı
        Kapadokya'da 2025 yılı ön rezervasyon talepleri turizmcileri umutlandırdı
        Kapadokya'da "Barış Balonu" Gazze halkına destek için uçtu
        Kapadokya'da "Barış Balonu" Gazze halkına destek için uçtu
        Başkan Arı, esnaf ve vatandaşla bir araya geldi
        Başkan Arı, esnaf ve vatandaşla bir araya geldi
        Nevşehir'de tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Nevşehir'de tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı