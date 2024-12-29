Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Hafif ticari aracın devrildiği kazada ölü sayısı 2'ye çıktı

        NEVŞEHİR'de, devrilen hafif ticari aracın sürücüsünün yaşamını yitirdiği kazada yaralanan Emre İlkbahar (21) de tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 14:55 Güncelleme: 29.12.2024 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hafif ticari aracın devrildiği kazada ölü sayısı 2'ye çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        NEVŞEHİR’de, devrilen hafif ticari aracın sürücüsünün yaşamını yitirdiği kazada yaralanan Emre İlkbahar (21) de tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

        Kaza, önceki gün saat 22.00 sıralarında Avanos ilçesi Göktaş Kavşağı'nda meydana geldi. Mustafa Çalıpınar’ın (27) kontrolünü yitirdiği 50 ADH 758 plakalı hafif ticari araç, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kontrolde sürücü Mustafa Çalıpınar’ın yaşamını yitirdiği, yanındaki Emre İlkbahar’ın ise yaralandığı belirlendi. İlkbahar, çağırılan ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hastanede tedavisi süren Emre İlkbahar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Musk'ın AfD yazısı tartışma yarattı
        Musk'ın AfD yazısı tartışma yarattı
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        "Uzaylılar aramızda"
        "Uzaylılar aramızda"
        "Suriye'de 4 yıl seçim yapılması zor"
        "Suriye'de 4 yıl seçim yapılması zor"
        'Ufaklıktan haber var'
        'Ufaklıktan haber var'
        "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar!
        "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar!
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        "Dağda yaşıyorum"
        "Dağda yaşıyorum"
        Sevgilisini öldürmek için kiralık katil tuttu! Tuttuğu kiralık katil onu öldürdü
        Sevgilisini öldürmek için kiralık katil tuttu! Tuttuğu kiralık katil onu öldürdü
        Ya Voldemort haklıysa?
        Ya Voldemort haklıysa?
        Annesine tepki yağdı
        Annesine tepki yağdı
        "Şans için 12 üzüm" geleneğinin perde arkası!
        "Şans için 12 üzüm" geleneğinin perde arkası!
        Narin Güran davasında karar
        Narin Güran davasında karar
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!

        Benzer Haberler

        Nevşehir merkezli "fuhuş" operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı
        Nevşehir merkezli "fuhuş" operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı
        AK Parti Nevşehir İl Başkanlığına Muhammed Feyzi Aygün seçildi
        AK Parti Nevşehir İl Başkanlığına Muhammed Feyzi Aygün seçildi
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, AK Parti Nevşehir 8. Olağan İl...
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, AK Parti Nevşehir 8. Olağan İl...
        Bakan Bayraktar: Dünyadaki bütün gelişmiş ülkeler nükleere sırt çeviriyor,...
        Bakan Bayraktar: Dünyadaki bütün gelişmiş ülkeler nükleere sırt çeviriyor,...
        Kapadokya'da yılbaşı tedbirleri artırıldı
        Kapadokya'da yılbaşı tedbirleri artırıldı
        Nevşehir'de devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Nevşehir'de devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı