Hafif ticari aracın devrildiği kazada ölü sayısı 2'ye çıktı

Hastanede tedavisi süren Emre İlkbahar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaza, önceki gün saat 22.00 sıralarında Avanos ilçesi Göktaş Kavşağı'nda meydana geldi. Mustafa Çalıpınar’ın (27) kontrolünü yitirdiği 50 ADH 758 plakalı hafif ticari araç, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kontrolde sürücü Mustafa Çalıpınar’ın yaşamını yitirdiği, yanındaki Emre İlkbahar’ın ise yaralandığı belirlendi. İlkbahar, çağırılan ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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