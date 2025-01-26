Nevşehir Belediye Spor-Türk Metal 1963 Spor: 1-1
STAD:GaziHAKEMLER: Emre Küçük, Ali Kılıç, Melih TanNEVŞEHİR BELEDİYE SPOR: Yakup, Tolga (Dk.
STAD:Gazi
HAKEMLER: Emre Küçük, Ali Kılıç, Melih Tan
NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR: Yakup, Tolga (Dk.46 İbrahim), İsmail, Serdar, Ahmet, Göktuğ, Alihan, Bahadır, Musa, Taha (Dk.71 Tanju), Engincan (Dk.71 Refik)
TÜRK METAL 1963 SPOR: Ömercan, Ataberk, Alieren, Efecan (Dk.71 Onur), Sarp, Berkay (Dk.76 Osman), Ahmet (Dk.76 Umut), Batuhan (Dk.83 Mehmet), İlyas, Hamit, Hakan
GOLLER: Dk.11 Sarp, (Türk Metal 1963 Spor) - Dk.90 (P ) İbrahim (Nevşehir Belediye Spor)
SARI KARTLAR: Ahmet (Nevşehir Belediye Spor) - Ataberk, Mehmet, Hamit (Türk Metal 1963 Spor)
TFF 3'üncü Lig 2'nci grupta mücadele eden Nevşehir Belediye Spor, sahasında konuk ettiği Türk Metal 1963 Spor ile 1-1 berabere kaldı.
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