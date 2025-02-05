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        Nevşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı

        NEVŞEHİR'inAvanos ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 10:00 Güncelleme: 05.02.2025 - 10:05
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        Nevşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı
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        NEVŞEHİR'inAvanos ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaza, 06.00 sıralarında Avanos ilçesi girişinde meydana geldi. Beytullah Y. idaresindeki 44 FC 777 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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