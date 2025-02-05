Nevşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı

Kaza, 06.00 sıralarında Avanos ilçesi girişinde meydana geldi. Beytullah Y. idaresindeki 44 FC 777 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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