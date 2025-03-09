Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir Belediyespor- Amasyaspor: 2-2

        STAT:GaziHAKEMLER: Demokrat Özgür Güneş, Selami Dursun, Mustafa SertNEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Gürkan, Tolga (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 17:31 Güncelleme: 09.03.2025 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir Belediyespor- Amasyaspor: 2-2
        ABONE OL

        STAT:Gazi

        HAKEMLER: Demokrat Özgür Güneş, Selami Dursun, Mustafa Sert

        NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Gürkan, Tolga (Dk. 40 Batuhan), İsmail, İbrahim, Serhan, Ahmet (Dk.80 Göktuğ), Mehmet (Dk. 63. Alaattin), Hüseyin (Dk. 40 Serdar), Alihan, Musa, Taha, (Dk. 15 Recep), (Dk. 63 Murat)

        AMASYASPOR: Serkan, Muhammed, Deniz (Dk. 72 Ahmed), Oğuzhan (Dk. 90+1 Enes), Erçin, Yunus (Dk. 90+7 Alihan), Aslan, Buğra, Hakan, Burak (Dk. 46 Hasan), Batuhan (Dk. 53 Berkay)

        SARI KARTLAR: Recep, Ahmet, Alaattin, Mehmet (Nevşehir Belediyespor), Yunus (Amasyaspor)

        KIRMIZI KART: Hakan Olkan (Amasyaspor)

        GOLLER: Dk. 42 Ahmet, Dk. 90+6 Musa (Nevşehir Belediyespor), Dk. 17 Batuhan Er, Dk. 36 Tolgahan (KK) (Amasyaspor)

        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, evinde ağırladığı Amasyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beyaz Saray yakınlarında çatışma
        Beyaz Saray yakınlarında çatışma
        Sıcaklıklar artıyor! İşte yeni haftada beklenen hava durumu!
        Sıcaklıklar artıyor! İşte yeni haftada beklenen hava durumu!
        Şara: Lazkiye'deki olaylar güvenli şekilde atlatıldı
        Şara: Lazkiye'deki olaylar güvenli şekilde atlatıldı
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Evlilik kriterlerini açıkladı
        Evlilik kriterlerini açıkladı
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        İhanet iddialarına sessiz kaldı
        İhanet iddialarına sessiz kaldı
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar

        Benzer Haberler

        Devlet desteğiyle kurduğu paketleme tesisinde 30 kişiyi istihdam ediyor
        Devlet desteğiyle kurduğu paketleme tesisinde 30 kişiyi istihdam ediyor
        Nevşehir'de bir kişi camide ölü bulundu
        Nevşehir'de bir kişi camide ölü bulundu
        Nevşehir'de refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Nevşehir'de refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Nevşehir'de 109 yaşındaki kadına "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" ziyareti
        Nevşehir'de 109 yaşındaki kadına "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" ziyareti
        Dervişoğlu: Suriye'de yaşananlar yüreğimizi kanatıyor
        Dervişoğlu: Suriye'de yaşananlar yüreğimizi kanatıyor
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Nevşehir'de iftar programına katıldı
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Nevşehir'de iftar programına katıldı