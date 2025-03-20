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        Ata çarpan motosiklet sürücüsünün böbrekleri, 2 hastaya umut oldu

        NEVŞEHİR'de motosikletiyle ata çarpıp yaralanan, tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Hasan B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 13:54 Güncelleme: 20.03.2025 - 14:00
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        Ata çarpan motosiklet sürücüsünün böbrekleri, 2 hastaya umut oldu
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        NEVŞEHİR’de motosikletiyle ata çarpıp yaralanan, tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Hasan B.'nin (38) bağışlanan böbrekleri nakil bekleyen 2 hastaya umut oldu.

        Kentte yaşayan Hasan B., 11 Mart'ta merkeze bağlı Göreme beldesinde motosikletiyle ata çarptı. Yaralanan Hasan B., Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hasan B.’nin beyin ölümü gerçekleşti. Hasan B.'nin organları ailesi tarafından bağışlandı. Hasan B.’nin ameliyatla alınan 2 böbreği, nakledilmek üzere Ankara’daki Etlik Şehir Hastanesi ve Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'ne gönderildi.

        İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Hasan Tartar, Hasan B.'nin ailesine başsağlığı dileyerek, organ bağışı nedeniyle teşekkür etti. Tartar ayrıca, Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Şenay Karakuş Taşkın ve ekibine de yaptıkları çalışma nedeniyle teşekkürlerini iletti.

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