Vali Fidan: 2025 Kapadokya için turizmde rekor yılı olacak

NEVŞEHİR Valisi Ali Fidan, "Ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde geçen yıl ilk 2 ayda 310 binlerde olan turist sayısının bu yılın ilk 2 ayında 340 binlere çıktığını görüyoruz. Bu da yaklaşık yüzde 10'luk artışı gösteriyor. 2025 yılında genel anlamda rezervasyonlara baktığımızda turizm sektörü açısından rekor yılı olmasını bekliyoruz" dedi.

Kentte Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenlendi. Vilayetler Evi'nde gerçekleştirilen programa, Vali Ali Fidan ve kent protokolü katıldı. Bölgenin turizm için öneminde bahseden Vali Fidan, “Ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesinde geçen yıl ilk 2 ayda 310 binlerde olan turist sayısının bu yılın ilk 2 ayında 340 binlere çıktığını görüyoruz. Bu da yaklaşık yüzde 10'luk artışı gösteriyor. Bizler zaten 2025 yılında genel anlamda yıl boyu rezervasyonlara baktığımızda inşallah bu yılın yine çok başarılı, çok verimli turizm sektörü açısından gerek konaklama anlamında gerek balon anlamında ve gerek turizm aktiviteleri anlamında bir rekor yılı olmasını bekliyoruz. Buna göre hazırlıklarımızı yaptık, çalışıyoruz. Sektör de bu anlamda çok ümitli. Bu artışın bayram sonrasında bahar döneminin gelmesiyle ve yılın akabinde daha da artacağını, turizm anlamında başarılı bir yıl geçireceğimizi tahmin ve ümit ediyorum. Böyle olmasını da istiyoruz. Buna göre hazırlıkta yaptık. İnşallah 2025 yılı Kapadokya turizmi açısından ve sektörün tüm bileşenleri olarak çok başarılı bir yıl olacağına inanıyorum” diye konuştu.