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        Nevşehir Belediyespor-Balıkesirspor: 0-5

        STAT:GaziHAKEMLER: Levent Gümüşdere, Cankut Göneç, Erdi Abdülmecit SayarNEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Gürkan- Tolga (Dk 46 Göktuğ), İsmail, Serdar (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 17:54 Güncelleme: 06.04.2025 - 18:00
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        Nevşehir Belediyespor-Balıkesirspor: 0-5
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        STAT:Gazi

        HAKEMLER: Levent Gümüşdere, Cankut Göneç, Erdi Abdülmecit Sayar

        NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Gürkan- Tolga (Dk 46 Göktuğ), İsmail, Serdar (Dk.80 Hüseyin), İbrahim, Ahmet, Mehmet (Dk. 81 Engin can) , Alihan, Musa, Recep (Dk.46 Onur), Vehbi

        BALIKESİRSPOR: Hüseyin- Muhammet, Ahmet, Bertuğ (Dk.72 Celal), Sedat (Dk.72 Emir), Şahin, Artun, Serdar, Tayfun (Dk. 80 Samet), Berkay (Dk. 81 Güven), Muhammed (Dk. 80 Kaan)

        SARI KARTLAR: Ahmet, Vehbi, Mehmet, İsmail (Nevşehir Belediyespor)

        GOLLER: Dk.3 Tayfun, Dk.45 Bertuğ, Dk.61 ve Dk. 87 Artun, Dk.79 Emir (Balıkesirspor)

        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, sahasında konuk ettiği Balıkesirspor'a 5-0 mağlup oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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