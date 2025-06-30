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        Kamyonetin kasasındaki jeneratör patladı; alevler tamirciye sıçradı

        NEVŞEHİR'dekamyonetin kasasında tamir edilen jeneratör patladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 14:50 Güncelleme: 30.06.2025 - 14:50
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        Kamyonetin kasasındaki jeneratör patladı; alevler tamirciye sıçradı
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        NEVŞEHİR'dekamyonetin kasasında tamir edilen jeneratör patladı. Çıkan alevler tamirci Yılmaz T.'ye sıçrarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 21 Haziran'da merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde meydana geldi. Bisiklet tamirciliği yapan Yılmaz T., kendisine getirilen jeneratörü tamir etmeye başladı. Bu sırada kamyonetin kasasında bulunan jeneratörün yakıt deposu, bir anda patlayarak alev aldı. Patlama ile birlikte deponun içinde bulunan benzin, bisiklet tamircisi Yılmaz T.'ye sıçradı. Alevlerin içinde kalan Yılmaz T., can havliyle kamyonetin kasasından atlayarak koşmaya başladı. Bu sırada Yılmaz T.'nin kendisine doğru koşarak geldiğini gören iş yeri komşusu oto yıkamacı Emirhan Ç., yıkama makinesiyle önce yanan Yılmaz T.'yi daha sonra alev alan jeneratörü söndürdü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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