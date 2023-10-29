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        Kapadokya'da üretilen 100. yerli sıcak hava balonu testi geçti

        BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in Ortahisar beldesindeki tesiste yerli imkanlarla sıcak hava balonu üreten firmanın 100. balonu testi geçerek Kapadokya semalarına yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 11:05 Güncelleme: 29.10.2023 - 11:05
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        Kapadokya'da üretilen 100. yerli sıcak hava balonu testi geçti
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        BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in Ortahisar beldesindeki tesiste yerli imkanlarla sıcak hava balonu üreten firmanın 100. balonu testi geçerek Kapadokya semalarına yükseldi.

        Pasha Balloons tarafından 2019 yılından beri üretilen sıcak hava balonları Kapadokya başta olmak üzere, çeşitli turizm merkezlerinde süzülmeye devam ediyor.

        İlki Ruanda'ya ihraç edilen yerli sıcak hava balonları, Afrika, Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinden gelen taleplerin yanı sıra Türkiye'de maliyeti düşürmek isteyen firmaların da tercihi haline geldi.

        Sepet, ateşleme sistemi ve balon kubbesi üreten firma ekonomiye ve istihdama da katkı sunuyor.

        Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Halis Aydoğan, AA muhabirine, 100. ticari balonun testlerinin tamamlanmasının gururunu yaşadıklarını belirtti.

        - "Yerli balonun bu yıl ekonomiye katkısı 90 milyon lira"

        Kapadokya'nın dünyada sıcak hava balon turlarının en yoğun yapıldığı turizm destinasyonu olduğunu kaydeden Aydoğan, bölgeyi balon üretiminde de lider konuma getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Türk sivil havacılığının üretimle gelişmesi için çabaladıklarını aktaran Aydoğan, şöyle konuştu:

        "100'üncü ticari balon testinin Cumhuriyet'in kutlandığı haftaya denk gelmesi bizleri çok mutlu etti. İç piyasada Kapadokya, Pamukkale, Çat, Soğanlı ve diğer bölgelerden gelen talepleri karşılamaktayız. Aynı şekilde yurt dışında da şu ana kadar 12 ülkeye ihracatımız oldu. Büyüyen bir ekonomi. Daha önce sıcak hava balonlarımız yurt dışından alınıyordu, üretimle sektöre destek veriyoruz. İç piyasada çok fazla firma bulunmakta. Talepler de yoğun şekilde geliyor. Yurt dışından da firmamızın bilinirliğinin artmasıyla talepler gelmeye devam ediyor. Umut ediyoruz ki gelecek yıllarda ABD ve Avrupa pazarı olarak devam edecek. En son Meksika'ya satışımız gerçekleşti. Ekonomiye katkısı bu yıl için yaklaşık 90 milyon lira. İhracatla birlikte başarılı şekilde büyümeye devam edeceğini de gözlemliyoruz. Yarısı kadın 60'a yakın çalışanımız gelişmekte olan sektöre destek oluyor."

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