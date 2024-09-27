Dünyanın tercihi Kapadokya

BEHÇET ALKAN - Zengin tarihi, doğası ve kültürel mirasıyla geçmişte Japon turistlerin uğrak noktası olan Kapadokya, artık dünyanın dört bir yanından milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya, peribacaları, kayadan oyma tarihi kilise ve manastırları, yeraltı şehirleri ile sıcak hava balon turu başta olmak üzere çok sayıdaki tur aktiviteleriyle dünya turizm pazarında giderek daha fazla dikkati çekiyor.

Geçmiş yıllarda genellikle Japon turistlerin uğrak yeri olarak bilinen Kapadokya, son yıllardaki tanıtım ataklarıyla Çin'den ABD'ye, Rusya'dan Avustralya'ya, Güney Afrika'dan Norveç'e 170'e yakın ülkeden ziyaretçi çeker hale geldi. Bölge, son yıllarda yerli turistlerin de uğrak noktası haline geldi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Genel Sekreteri Yakup Dinler, AA muhabirine, Kapadokya'nın dünyanın her yerinden turist çeken bir turizm bölgesi konumunda olduğunu belirtti. Kapadokya'nın çeşitli ülkelerden farklı yaş gruplarındaki insanların ilgisini çektiğini vurgulayan Dinler, şöyle konuştu: "Kapadokya'nın, 1960'lı yıllarda Fransız turistlerin bölgeyi keşfetmesiyle önce Avrupa sonra Uzak Doğu'ya sirayet eden bilinirliği, bugün dünyanın her yerine ulaştı. Kapadokya, Antarktika hariç her yerden turist çeken ve yüksek gelirli turistleri ağırlayan bölge haline geldi. Kapadokya'da kültür turizmi ile başlandı ama inanç, spor, sıcak hava balon turizmi eklendi, bugün sosyal medya turizmini de katabiliriz. Kapadokya birçok turizm çeşidini bünyesinde barındıran bir yer. Sadece kiliseleri göreyim balona bineyim değil, sırf fotoğraf çektirmek için gelenler var. Geçmişte Japon turist eşittir Kapadokya'ydı. Bu, o dönemdeki kısıtlı turist ile alakalıydı. Bugün Japonlar yine geliyor ama Hindistan, Latin Amerika, Uzak Doğu'dan turist alıyoruz. Bu yüzden belli bir ülke ile özdeşleşmiş durumda değiliz."

- "Kapadokya'daki turistin ortalama harcaması bütün bölgelerden yüksek" Kapadokya'nın, Antalya ve İstanbul kadar yüksek sayıda turist çekmediğine ancak turizm geliri açısından daha ileri seviyede olduğuna dikkati çeken Dinler, "Kapadokya'daki turistin ortalama harcaması bütün bölgelerden yüksek. Kişi başı harcamada Türkiye'de birinci olmak, ne kadar doğru iş yaptığımızın kanıtıdır. Türkiye çok değerli varlıklara, ürün ve coğrafyaya sahip, bunu ucuza pazarlamamak lazım. Biz de kaliteli turistin gelmesine sebep oluyoruz. Bu da ortalama harcamaya yansıyor, umarım bunu daha da yükseğe çıkartırız." dedi.

- "Kapadokya'nın dünya turizminde rakibi yok" Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği Meclis Üyesi Abdullah İnal da Kapadokya'da turizm çeşitliliğinin artmasının turist çeşitliliğine de yansıdığını kaydetti. Bulgaristan, Yunanistan gibi yakın ülkelerden otobüslerle gelenlerin yanı sıra farklı kıtalardan hava yoluyla gelen ziyaretçilerin de bölgede ağırlandığını söyleyen İnal, "Kapadokya'nın kültürel anlamda, peribacası ve balon turları anlamında rakibi yok. İtalya'nın Matera kenti dünya turizmcilerince bize yakın olarak ifade ediliyor. Aldıkları misafir sayısı bizim yüzde 10'umuza bile tekabül etmiyor. İran'da peribacası benzeri oluşumlar var ama turizmde yeri yok. Bu sebepten dolayı yurt dışı fuarlarında Kapadokya dediğimizde insanlar biliyor. Dünyada en çok balonun uçtuğu yer de Kapadokya." ifadelerini kullandı.