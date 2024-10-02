Nevşehir'de direğe çarparak iki parçaya bölünen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Haber verilmesinin ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle iki parçaya bölünen otomobilin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, beraberindeki üç kişi yaralandı.

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