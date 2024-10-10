Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 76 gözaltı

        Nevşehir merkezli 19 ilde eşzamanlı düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda, 1500'den fazla kişiyi mağdur ettiği öne sürülen suç şebekesinin 76 şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 09:25 Güncelleme: 10.10.2024 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 76 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nevşehir merkezli 19 ilde eşzamanlı düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda, 1500'den fazla kişiyi mağdur ettiği öne sürülen suç şebekesinin 76 şüphelisi yakalandı.

        Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki bir müştekinin şikayeti üzerine çalışma başlattı.

        Araştırmada, yurt dışına kayıtlı numara üzerinden mesaj göndererek, müştekilere "Google haritalar uygulamasında belirtilen şirketlere yorum yapıp puan verilmesinin sağlandığı, görevleri yerine getirenlere küçük ödemeler yapılarak güven sağladığı, daha yüksek ödemeler yapılabilmesi için "VIP gruba" geçiş parası talep edildiği belirlendi.

        Polisin 16 ay süren takibatında, müştekilerden toplanan paraların izlerini kaybettirmek için farklı hesaplara daha sonra da kripto para hesaplarına aktardığı, paranın son olarak hiçbir kripto borsasına veya kişiye ait olmayan soğuk cüzdanlarda toplanıp nakte dönüştürüldüğü tespit edildi.

        Ülke genelinde 1500'den fazla kişinin mağduriyetine neden olan dolandırıcılık olayındaki para hacminin 1 milyar 200 milyon lira olduğunu belirleyen polis, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 19 ilde eşzamanlı operasyon düzenledi.

        İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Mersin, Samsun, Diyarbakır, Adana, Karabük, Muğla, Çorum, Yalova, Kocaeli, Şırnak, Batman, Kırklareli, Hatay, Ordu ve Van'da 95 adrese düzenlenen eşzamanlı operasyonda 76 şüpheli yakalanarak Nevşehir'e getirildi.

        Yapılan aramalarda ise çok sayıda banka kartı, dijital materyal, ruhsatsız 3 tabanca ve fişek ele geçirildi.

        Nevşehir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

        Yurt dışında olduğu tespit edilen firari 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        13 polisin şehit olduğu saldırıda muhtar tutuklandı!
        13 polisin şehit olduğu saldırıda muhtar tutuklandı!
        Halk otobüsünde kan donduran cinayet
        Halk otobüsünde kan donduran cinayet
        Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' uygulamasına ilişkin açıklama
        Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' uygulamasına ilişkin açıklama
        ABD'de Milton Kasırgası alarmı!
        ABD'de Milton Kasırgası alarmı!
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        Tabuttan ses gelmişti... Yakınları tepki gösterdi!
        Tabuttan ses gelmişti... Yakınları tepki gösterdi!
        Icardi, Hagi'nin rekoruna göz dikti!
        Icardi, Hagi'nin rekoruna göz dikti!
        Bugün hava nasıl olacak?
        Bugün hava nasıl olacak?
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        İtalya'dan flaş iddia!
        İtalya'dan flaş iddia!
        En düşük emekli aylığı ne olmalı?
        En düşük emekli aylığı ne olmalı?
        Hangi meyve hangi mevsimde yenmelidir?
        Hangi meyve hangi mevsimde yenmelidir?
        Arda Güler bombası! Geri mi dönüyor?
        Arda Güler bombası! Geri mi dönüyor?
        ABD'de seçim günü saldırı planlayan kişi yakalandı
        ABD'de seçim günü saldırı planlayan kişi yakalandı
        SPK'nın GSYF düzenlemesine eleştiri
        SPK'nın GSYF düzenlemesine eleştiri
        Oğlunun cesedini iki ay evde saklamış
        Oğlunun cesedini iki ay evde saklamış
        Rahmi Koç: Ya odacı olurdum ya çaycı
        Rahmi Koç: Ya odacı olurdum ya çaycı
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        Eylem Tok'un tutukluluğu devam edecek
        Eylem Tok'un tutukluluğu devam edecek
        BES hisse fonları borsayı katladı
        BES hisse fonları borsayı katladı

        Benzer Haberler

        Seyir halindeyken alev alan otomobil, yandı
        Seyir halindeyken alev alan otomobil, yandı
        Nevşehir'de 19 bin 500 makaron ve kaçak tütün ele geçirildi
        Nevşehir'de 19 bin 500 makaron ve kaçak tütün ele geçirildi
        Nevşehir'de otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü
        Nevşehir'de otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü
        Nevşehir'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Nevşehir'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Nevşehir'de gençlerle buluştu:
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Nevşehir'de gençlerle buluştu:
        Bakan Kacır: Soykırımcı İsrail yönetimi, adalet önünde yaptıklarının hesabı...
        Bakan Kacır: Soykırımcı İsrail yönetimi, adalet önünde yaptıklarının hesabı...