GRAFİKLİ - Kapadokya'da sıcak hava balonları rekora uçtu

BEHÇET ALKAN - Kapadokya'yı kuşbakışı izlemek isteyen turistlerin tercih ettiği sıcak hava balon turuna katılanların sayısı, bu yılın ocak-ekim döneminde 583 bin 63 kişiyle rekora ulaştı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerle bezeli Kapadokya'da, sıcak hava balon turu turistlerin en fazla tercih ettiği aktiviteler arasında yer alıyor.

Kapadokya'da bu yılın ocak-ekim döneminde hava koşullarının uygun olduğu 182 günde 583 bin 63 turist sıcak hava balonuna bindi. 508 bin 181 kişinin katıldığı rekor yılı 2022'ye göre 74 bin 882 artışla yeni bir rekor kırılan Kapadokya'da 2023'ün aynı döneminde ise 473 bin 396 kişi balonla bölgeyi gökyüzünden izlemişti.

Bu yıl, ocakta 17 bin 963, şubatta 34 bin 663, martta 42 bin 612, nisanda 59 bin 915, mayısta 73 bin 504, haziranda 87 bin 924, temmuzda 69 bin 852, ağustosta 98 bin 762, eylülde ise 97 bin 868 yerli ve yabancı turist tura katıldı.

Balon turuna 2014'te 434 bin 639, 2015'te 498 bin 812, 2016'da 250 bin, 2017'de 329 bin 390, 2018'de 537 bin 500, 2019'da 585 bin 582, 2020'de 120 bin 917, 2021'de 388 bin 833, 2022'de 662 bin 443, 2023'te 615 bin 63 turist katılmıştı.

- 700 bin yolcu hedefi

Bölgede sıcak hava balon turu hizmeti sunan bir firmanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Dinler, AA muhabirine, bölgedeki tarihi dokuların geniş bir alanda olmasının balon turuna katılanlara eşsiz manzaralar sunduğunu belirtti.