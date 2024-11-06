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        Nevşehir'de Kapadokya Atçılık Kültür Derneği kuruldu

        Kapadokya'daki at çiftliği sahipleri, bir araya gelerek Kapadokya Atçılık Kültür Derneğini kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 15:47 Güncelleme: 06.11.2024 - 15:47
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        Nevşehir'de Kapadokya Atçılık Kültür Derneği kuruldu
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        Kapadokya'daki at çiftliği sahipleri, bir araya gelerek Kapadokya Atçılık Kültür Derneğini kurdu.

        Dernek Başkanı Murat Çiftçi, yazılı açıklamasında, at çiftliklerinin sorunlarını gündeme getirmek ve Kapadokya'daki at kültürünü geliştirmek için dernek kurduklarını söyledi.

        Atçılığın Kapadokya için önemine değinen Çiftçi, "'Güzel atlar diyarı' olarak anılan Kapadokya'mızın binlerce yıllık geleneği olan atçılık kültürünü korumak ve geliştirmek için derneğinizi kurduk. Atçılık kültürü, Kapadokya'da binlerce yıllık bir gelenektir. Hititlerden günümüze atlar Kapadokya'da yaşamlarını devam ettirmiş, bölge halkımızın hayat arkadaşı olmuştur." ifadesini kullandı.

        At çiftliği işletmeyen ancak atları seven ve gönül veren herkesi derneğe üye olmaya davet eden Çiftçi, Kapadokya'nın atçılık kültürünü UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne aldırmak için girişimde bulunacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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