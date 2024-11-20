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        Kapadokya'daki yer altı şehirlerini 10 ayda 1 milyon 322 bin 598 turist gezdi

        Tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri ile dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ağırlandığı Kapadokya'daki yer altı şehirlerini bu yılın 10 ayında 1 milyon 322 bin 598 turist gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 14:19 Güncelleme: 20.11.2024 - 14:29
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        Kapadokya'daki yer altı şehirlerini 10 ayda 1 milyon 322 bin 598 turist gezdi
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        Tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri ile dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ağırlandığı Kapadokya'daki yer altı şehirlerini bu yılın 10 ayında 1 milyon 322 bin 598 turist gezdi.

        Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastır, kilise ve şapelleri ile sıcak hava balon turu başta olmak üzere çeşitli tur aktiviteleriyle yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çeken Kapadokya'da, yer altı şehirleri de ilgi görüyor.

        UNESCO Dünya Mirasları Listesi'ndeki bölgede müze ve ören yerlerini gezen konuklar, yerin metrelerce altındaki tarihi yerleşim alanlarını kapsayan turlara da katılıyor.

        Bu yılın ocak-ekim döneminde bölgedeki yer altı şehirlerinde 1 milyon 322 bin 598 ziyaretçi ağırlandı.

        Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, yer altı şehirlerinden Kaymaklı'yı 606 bin 820, Derinkuyu'yu 453 bin 456, Özkonak'ı 239 bin 541, Tatlarin'i 14 bin 054, Mazı'yı ise 8 bin 727 kişi gezdi.

        Yer altı şehirlerini ziyaret edenler, geçmişte binlerce kişinin aynı anda barınabileceği oda, depo, ibadethane, geçiş tünelleri ve toplanma alanlarını gezebiliyor.

        Fildişi Sahili'nden arkadaş grubuyla geldiği bölgedeki yer altı şehirlerini gezen Maksime Daddy, AA muhabirine, Kapadokya'nın daha önce gördüklerinden farklı coğrafi güzelliklere sahip olduğunu belirterek, "Yer altı yaşam alanlarında gördüklerimiz çok etkileyici. İnsanların geçmişte burada yaşamış olmaları hayret verici." dedi.

        Kanadalı turist Vanessa Dewson da yer altı yerleşim alanlarında tarihe tanıklık etmenin heyecan verici olduğunu ifade ederek, "Kapadokya'yı ve peribacalarıyla kaplı büyülü manzarasını görmeyi çok istiyordum. Buradaki yer altı şehirleri hakkında daha önce hiç fikrim yoktu. Bu kadar devasa alanları insanların inşa ederek içinde yaşamış olmalarını düşünmek inanılmaz bir durum. Kapadokya mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri." diye konuştu.

        Turist rehberi Erbil Karakaya ise bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı konukların çoğunluğunun yer altı şehirlerini de görmek istediğini, alanları gezme imkanı elde edenlerin ise büyük keyif aldığını söyledi.

        Kapadokya'nın her noktasındaki farklı tarihi zenginliklerden birinin de yer altı şehirleri olduğunu vurgulayan Karakaya, "Bölgenin en çekici yerlerinden yer altı şehirleri konuklarımızı etkiliyor. Daha önce böyle bir yer görmedikleri için farklı tecrübe ediniyorlar. Bölgeye gelenlerin gezi listesinde mutlaka yer altı şehirleri de oluyor. Genelde burada 2 veya 3 gün konaklıyorlar, geçmiş medeniyetlerin kullandığı yer altı şehirlerini görmek istiyorlar." ifadelerini kullandı.

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