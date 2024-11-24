Kapadokya'da turistler karın keyfini yaşadı

Türkiye'nin turizm merkezlerinden Kapadokya'da etkili olan kar yağışının ardından turistler karla oynayıp peribacaları arasında gezdi.

Kentte gece başlayan kar yağışı kısa sürede yüzeyi beyaza bürüdü.

Her mevsim konuklarına farklı manzara sunan Kapadokya'da, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler de kar altında kaldı.

Hindistanlı turist Rajesh Himanshu, AA muhabirine, hayatında ilk kez kar yağışına şahit olduğunu belirterek, "Kapadokya'da sıcak hava balon turuna katılmayı planlamıştık ama kar sürprizi ile karşılaştık. Muhteşem bir manzara var, heyecan verici." dedi.

Tayvanlı turist Jessica Ann da kar yağışının kendileri için mutluluk verici bir sürpriz olduğunu ifade etti.