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        Nevşehir'de asker olma hayali kuran engelli Zeynep'e Jandarma'dan jest

        Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asker olma hayali kuran engelli Zeynep'e üniforma hediye etti, birlikte devriye görevine çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 16:16 Güncelleme: 03.12.2024 - 16:29
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        Nevşehir'de asker olma hayali kuran engelli Zeynep'e Jandarma'dan jest
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        Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asker olma hayali kuran engelli Zeynep'e üniforma hediye etti, birlikte devriye görevine çıktı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma ekipleri, askerliğe ilgi duyduğunu öğrendikleri Göreme beldesinde yaşayan ve küçük yaşlarda epilepsinin spesifik türü "west sendromu" teşhisi konulan 30 yaşındaki Zeynep Uğur'u, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ziyaret etti.

        Jandarma personeliyle sohbet eden Uğur, hediye edilen üniformayı giydi, ekip aracıyla devriye görevine katılıp Göreme ve Paşabağı'ndaki karakolları ziyaret etti.

        Doğum günü olması münasebetiyle kendisi için hazırlanan pastayı da kesen Uğur, Jandarma personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        İl Jandarma Komutanlığınca Uğur'un hayaline kavuştuğu programla ilgili kaydedilen görüntülerden klip hazırlanırken, görüntülerin sonuna "En güzel ve özel kalplerin hayalinde olmak bize azimle çalışma gücü veriyor" notu paylaşıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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