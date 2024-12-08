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        Nevşehir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Nevşehir'de motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 19:14 Güncelleme: 08.12.2024 - 19:14
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        Nevşehir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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        Nevşehir'de motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Edinilen bilgiye göre, Nevşehir-Avanos kara yolunda Soner S. idaresindeki 50 ACP 294 plakalı motosiklet, Göreme Kavşağı yakınlarında devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesinin ardından kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Soner S. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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