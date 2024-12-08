Nevşehir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Nevşehir'de motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Nevşehir'de motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Nevşehir-Avanos kara yolunda Soner S. idaresindeki 50 ACP 294 plakalı motosiklet, Göreme Kavşağı yakınlarında devrildi.
Çevredekilerin haber vermesinin ardından kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Soner S. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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