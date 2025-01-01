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        Yerli ve yabancı turistler 2025'i Kapadokya'da karşıladı

        Kapadokya'da, yerli ve yabancı turistler yeni yılı peribacaları arasındaki kayadan oyma eğlence merkezleri ve turistik tesislerde karşıladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 09:33 Güncelleme: 01.01.2025 - 09:37
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        Yerli ve yabancı turistler 2025'i Kapadokya'da karşıladı
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        Kapadokya'da, yerli ve yabancı turistler yeni yılı peribacaları arasındaki kayadan oyma eğlence merkezleri ve turistik tesislerde karşıladı.

        Noel ve yılbaşı tatili dolayısıyla konaklama tesislerinin tam doluluğa ulaştığı için Kapadokya'da turistlere yönelik etkinlikler akşam saatlerinden itibaren başladı.

        Özellikle Avanos ve Ürgüp ilçeleri ile Uçhisar, Ortahisar ve Göreme beldesi başta olmak üzere bölgedeki çok sayıda turistik tesis ve eğlence merkezlerinde yoğunluk oluştu.

        Yılbaşı gecesi için hazırlanan merkezlerde kimileri kapalı alanlardaki etkinliklere kimileri de mekan dışlarında yakılan ateşin çevresindeki eğlence programlarına katıldı.

        Yeni yıla girilmesiyle birlikte bazı tesislerde havai fişek gösterisi düzenlendi.

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