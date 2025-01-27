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        Nevşehir'de bir kişi başına odunla vurduğu ağabeyini öldürdü

        Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bir kişi, kavga ettiği ağabeyini başına odunla vururak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 22:33 Güncelleme: 27.01.2025 - 22:33
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        Nevşehir'de bir kişi başına odunla vurduğu ağabeyini öldürdü
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        Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bir kişi, kavga ettiği ağabeyini başına odunla vururak öldürdü.

        Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Alaattin Ö. (50) ile ağabeyi Yılmaz Ö. (65) Karacaşar Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda karşılaştı.

        Aralarındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Alaattin Ö, meydandaki fırının önünde bulunan odun parçasını alarak Yılmaz Ö'nün başına vurdu.

        Haber verilmesinin ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yılmaz Ö, kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından kaçan Alaattin Ö, jandarma ekiplerince saklandığı adreste yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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