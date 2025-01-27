Nevşehir'de bir kişi başına odunla vurduğu ağabeyini öldürdü
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bir kişi, kavga ettiği ağabeyini başına odunla vururak öldürdü.
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bir kişi, kavga ettiği ağabeyini başına odunla vururak öldürdü.
Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Alaattin Ö. (50) ile ağabeyi Yılmaz Ö. (65) Karacaşar Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda karşılaştı.
Aralarındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Alaattin Ö, meydandaki fırının önünde bulunan odun parçasını alarak Yılmaz Ö'nün başına vurdu.
Haber verilmesinin ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yılmaz Ö, kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan Alaattin Ö, jandarma ekiplerince saklandığı adreste yakalandı.
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