Nevşehir'de bir kişi başına odunla vurduğu ağabeyini öldürdü

Haber verilmesinin ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Alaattin Ö. (50) ile ağabeyi Yılmaz Ö. (65) Karacaşar Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda karşılaştı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bir kişi, kavga ettiği ağabeyini başına odunla vururak öldürdü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.