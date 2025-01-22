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        Hizmet-İş Sendikası üyeleri, Ürgüp Belediyesini protesto etti

        Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (HAK-İŞ) bağlı Hizmet-İş Sendikası üyeleri, Nevşehir'in Ürgüp Belediyesinde bazı üyelerinin işten çıkarıldığı ve sendikadan istifaya zorlandıkları iddiasıyla protesto düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 14:37 Güncelleme: 22.01.2025 - 14:41
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        Hizmet-İş Sendikası üyeleri, Ürgüp Belediyesini protesto etti
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        Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (HAK-İŞ) bağlı Hizmet-İş Sendikası üyeleri, Nevşehir'in Ürgüp Belediyesinde bazı üyelerinin işten çıkarıldığı ve sendikadan istifaya zorlandıkları iddiasıyla protesto düzenledi.

        Belediye önünde bir araya gelen sendika üyeleri, ellerinde Türkçe ve İngilizce "Direne direne kazanacağız" ve "Alın teri dökene zulmetmeyin" afişlerini taşıdı.

        Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, burada yaptığı açıklamada, emek ve alın teri döken emekçilerin yanında olduklarını söyledi.

        Bazı belediye meclis üyelerinin işçilere sendikalarından istifa etmeleri yönünde baskı yaptığını iddia eden Çelik, sözleşmeleri feshedilerek işten çıkarılan emekçilerin de haklarını sonuna kadar savunacaklarını vurguladı.

        İşten çıkarılan personelin isimlerini tek tek okuyan Çelik, işçilerin emeğiyle oynanması ve sendikal baskı yapılmasını asla kabul etmeyeceklerini dile getirerek "İşçilerin alın terine yapılan saygısızlığa sessiz kalmayacağız. Songül Gazel adlı üyemiz kanser tedavisi görmesine ve işini aksatmamasına rağmen iş akdini feshettiniz. Tüm Ürgüp halkına, annelere ve kadınlara sesleniyorum. Kanser tedavisi görürken işten çıkarılan Songül Gazel'e ve emekçilere sahip çıkın." dedi.

        Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul'a talep ve önerileri Türkçe ifade etmelerine rağmen anlaşamadıklarını belirten Çelik'in açıklamasının ardından basın açıklaması İngilizce, Almanca ve Arapça olarak da okutuldu.

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