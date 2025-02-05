Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

        Nevşehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 13:25 Güncelleme: 05.02.2025 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Nevşehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Nevşehir-Kayseri kara yolunda Beytullah Y. idaresindeki 44 FC 777 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Göreme Kavşağı yakınlarında yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yolculardan Kadir İ, Cumali D, Fatma D, Ali D. ve Feride K. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Kurşunu yedi!
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Kurşunu yedi!
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Mısır'a iade ettik
        Mısır'a iade ettik
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Adıyaman ve Kahramanmaraş yeniden ayağa kalkıyor
        Adıyaman ve Kahramanmaraş yeniden ayağa kalkıyor
        200 milyarlık fonu robotlar yönetiyor
        200 milyarlık fonu robotlar yönetiyor
        Koşuya başlayınca hayatında neler değişir?
        Koşuya başlayınca hayatında neler değişir?
        Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali başlıyor
        Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali başlıyor
        Enda Enerji halka açılıyor
        Enda Enerji halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı
        Nevşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı
        Nevşehir'de okullar 1 gün tatil edildi
        Nevşehir'de okullar 1 gün tatil edildi
        Nevşehir'de taşımalı eğitime kar engeli
        Nevşehir'de taşımalı eğitime kar engeli
        Nevşehir'de yazar Alev Alatlı için anma programı düzenlendi
        Nevşehir'de yazar Alev Alatlı için anma programı düzenlendi
        Nevşehir'de "Ege ile Gaga müzikali" sahnelendi
        Nevşehir'de "Ege ile Gaga müzikali" sahnelendi
        Nevşehir'de Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf için gıyabi cenaze n...
        Nevşehir'de Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf için gıyabi cenaze n...