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        Nevşehir'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

        Nevşehir Belediyesi ekipleri, kentte aralıklarla süren kar yağışı dolayısıyla cadde ve sokakları ulaşıma açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 14:54 Güncelleme: 10.02.2025 - 14:57
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        Nevşehir'de karla mücadele çalışmaları sürüyor
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        Nevşehir Belediyesi ekipleri, kentte aralıklarla süren kar yağışı dolayısıyla cadde ve sokakları ulaşıma açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, kentte beş gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle temizleme ve tuzlama çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

        Temizlik İşleri, Fen İşleri, Muhtarlık İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri trafiğin yoğun olduğu Atatürk, Nar, Lale ve Milli İrade caddeleri ile mahallelerdeki cadde ve sokaklarda çalışıyor.

        52 araç ve 360 personelle yürütülen çalışmalarda iş makinelerinin desteği ile kürenen kar kütleleri kamyonlarla şehir dışındaki arazilere taşınıyor.

        Öte yandan Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, kentte 14 Şubat Cuma gününe kadar kar yağışının etkili olması bekleniyor.

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