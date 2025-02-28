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        Nevşehir Belediyesi ramazan ayı hazırlıklarını tamamladı

        Nevşehir Belediyesi tarafından ramazan ayı dolayısıyla sürdürülen hazırlıklar tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 09:22 Güncelleme: 28.02.2025 - 09:44
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        Nevşehir Belediyesi ramazan ayı hazırlıklarını tamamladı
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        Nevşehir Belediyesi tarafından ramazan ayı dolayısıyla sürdürülen hazırlıklar tamamlandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Nevşehir Belediyesi tarafından ramazanda çeşitli program ve etkinlikler düzenlenecek.

        Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nin önündeki alana kurulan "İyilik Çadırı"nda incelemede bulunan Belediye Başkanı Rasim Arı, ilgililerden hazırlıklarla ilgili bildi aldı.

        Alanda ve çevredeki vatandaşlarla sohbet eden Arı, "Ramazan ayı ile alakalı bütün hazırlıklarımızı tamamladık. İftar çadırımızı kurduk. Çok keyifli, huzurlu ve manevi atmosfere uygun bir ay geçireceğiz. Öte yandan yönettiğimiz bu şehirde hiçbir kardeşimiz aç ve açıkta kalmayacak. Ramazan ayı için bir seferberlik başlatıyoruz. Nevşehir'deki bütün kimsesiz ve sıkıntıda olan kardeşlerimizin yanında olacağız. Rabbim sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir Ramazan ayı geçirmeyi nasip eylesin." ifadesini kullandı.

        Kültür ve Sanat Merkezi'nde ay boyunca çeşitli konferans ve etkinliklerin de düzenleneceği kaydedildi.

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