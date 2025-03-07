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        Nevşehir'de 519 girişimci kadın mikrokredi desteğinden faydalandı

        Nevşehir Valisi Ali Fidan, kendi işini kurmak isteyen kadınlara yönelik İl Özel İdaresince 2014 yılında başlatılan mikrokredi imkanından bugüne kadar 519 kadının yararlandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 12:25 Güncelleme: 07.03.2025 - 12:25
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        Nevşehir'de 519 girişimci kadın mikrokredi desteğinden faydalandı
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        Nevşehir Valisi Ali Fidan, kendi işini kurmak isteyen kadınlara yönelik İl Özel İdaresince 2014 yılında başlatılan mikrokredi imkanından bugüne kadar 519 kadının yararlandığını söyledi.

        Vali Fidan, İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Mikrokredi Temsili Hediye Çek Töreni"nde, kadın girişimciliğini desteklemek, ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak ve yerel üretimi teşvik etmek amacıyla sürdürülen çalışmaya katkı sağlayan Ahiler Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Ticaret İl Müdürlüğü ve kadın kooperatiflerine teşekkür etti.

        Kadınların ekonomik hayata katılımının, güçlü ve sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Fidan, "Kadınlara iş hayatına katkı sunmak amacıyla kredi veriliyor. Bugüne kadar 519 girişimci kadına kredi verildi ve 232'si iş yeri açarak hayallerini gerçekleştirmiş. Bu yıl da 42 başvuru olmuş, bunlardan 10'u kendi iş yerini açmış. 2014'ten bugüne kadar 2 milyon liradan fazla kredi sağlandı. Bu sene de 780 bin liralık destek sağlanmış oldu. Bu uygulamanın iş hayatına atılmak ve üretmek isteyen kadınları destekleyici bir yönü var." diye konuştu.

        Vali Fidan, konuşmasının ardından mikrokredi imkanından yararlanan kadın girişimcilere temsili hediye çeki ile karanfil verdi.

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