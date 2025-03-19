Nevşehir'de tur otobüsünün çarptığı kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Nevşehir-Ürgüp kara yolu Kavak kavşağında refüje çıkan B.K. idaresindeki 07 BEF 503 plakalı turistleri taşıyan otobüs, daha önce yaptığı kazanın ardından otomobilinin parçalarını toplayan kişiye çarptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.