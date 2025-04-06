Türkiye Şampiyonası'nda yalın ayak koşan milli atletin hedefi Avrupa şampiyonluğu

BEHÇET ALKAN - Kulüpler Süper Lig Kros Türkiye Şampiyonası'nda çıkan ayakkabısına rağmen koşuyu yalın ayak tamamlayarak takımını üst tura taşıyan 17 yaşındaki milli atlet İbrahim Gökgöz, Avrupa şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

2018 yılında kendini denemek için katıldığı okul sporları müsabakalarında keşfedilen Gökgöz, milli takım antrenörü Resul Köstekçi ile 7 yılda çeşitli dereceler elde etti.

Nevşehir Belediyespor Kulübü bünyesindeki atletizm takımıyla 16 Mart'ta Kocaeli'de 54 takımın yarıştığı Besim Aybars Kulüpler Arası Kros Süper Lig Finali'nde yaşadığı talihsizliğe rağmen hedefinden sapmayarak takımını ikinci olarak kürsüye taşıyan Gökgöz, Finlandiya'da 7-10 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Gökgöz, antrenörü Köstekçi eşliğinde takım arkadaşlarıyla atletizm pistindeki antrenmanlarının yanı sıra dayanıklılığını artırabilmek amacıyla her gün dağlık arazilerde de koşuyor.

- Hedefi Finlandiya'da altın madalya kazanmak Milli atlet İbrahim Gökgöz, AA muhabirine, futbolla ilgilendiği ortaokul döneminde vakit geçirmek için kentte düzenlenen bir atletizm yarışına katıldıktan sonra bu alana yöneldiğini söyledi. Derinkuyu ilçesinde 7 yıldır yaşadığını, her gün otobüsle Nevşehir'deki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tesisleri'ne gelerek antrenman yaptığını anlatan Gökgöz, şöyle konuştu: "Ortaokul döneminde okul sporları denemesi vardı, yarışmaya geldim. 'Benim için aktivite olur, spor yapmış olurum' dedim. Sonrasında 800 ve 1500 metrede Türkiye şampiyonluklarım oldu. Hem olimpik hem milli sporcuyum. Bu yaz Finlandiya'daki şampiyonada yarışarak ülkeme altın madalya getirmeyi hedefliyorum. Derece yaptığımı gören arkadaşlarım da bu sporu yapmak istiyor. Pistlerde sürat çalışıyoruz, arazide de dayanıklılığım artsın diye tepe antrenmanı ve uzun koşu idmanları yapıyorum." - Resul Köstekçi: "İbrahim azimli ve hırslı bir sporcu"