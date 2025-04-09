Kapadokya, Ramazan Bayramı tatilinde 197 bin 89 ziyaretçi ağırladı

Kapadokya'daki müze ve ören yerleri, 9 gün süren Ramazan Bayramı tatilinde 197 bin 89 ziyaretçi ağırladı.

Nevşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da müze ve ören yerlerini mart ayında 262 bin 131 yerli ve yabancı ziyaretçi gezdi.

Bölgede en çok ziyaret edilen turizm merkezlerinden Göreme Açık Hava Müzesi'nde 70 bin 516, Paşabağları Ören Yeri'nde 51 bin 239, Kaymaklı Yeraltı Şehri'nde 38 bin 134 ziyaretçi girişi kaydedildi.

Kapadokya'da 9 gün süren Ramazan Bayramı tatilinde de yoğunluk yaşandı. Bölgedeki müze ve ören yerleri, bayram tatili süresince 197 bin 89 ziyaretçi ağırladı.

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram tatilinin turizm sezonu öncesine denk gelmesinin sektörü memnun ettiğini belirtti.

Mart sonu itibarıyla başlayan yoğunluğun yıl boyunca süreceğine inandığını dile getiren Ölmez, "2025 sakin başlamıştı ama Ramazan Bayramı turizmciler için can suyu oldu. Hedefimiz yüzde 80 doluluktu ama yüzde 95 doluluk yakaladık. Mart boyunca 262 binden fazla turist ağırlarken bayram tatilinde de çok fazla ziyaretçi aldık. Bayram tatilinin uzaması Kapadokya için avantaj oldu. Bu da bölgedeki işletmelere yansıdı." dedi.