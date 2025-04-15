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        Nevşehir'de Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi

        Nevşehir'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 14:47 Güncelleme: 15.04.2025 - 14:58
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        Nevşehir'de Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi
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        Nevşehir'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        Nevşehir Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında katılımcılar ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile Köprübaşı mevkisinde toplandı.

        Buradan yürüyüşe geçen grup, sloganlar eşliğinde Hükümet Konağı önüne kadar yürüdü.

        Burada basın açıklamasını okuyan Harun Öcal, İsrail'in Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının ardından Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurarak saldırılara yeniden başlamasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

        Tüm insanlığın kalbi, dili ve duruşuyla Gazze halkının yanında yer aldığını vurgulayan Öcal, şöyle konuştu:

        "Gazze'de masum çocukların bombalar altında can verdiği, Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın kutsal dokusunun çiğnendiği, Batı Şeria'da ailelerin evlerinden zorla sürüldüğü bu karanlık tablo, insanlık vicdanını kanatmaktadır. İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1163 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 735 kişi yaralandı. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan katil İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden olmaktadır. Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor. Kudüs, Siyonist çizmeler altında ezilirken Müslümanlar nasıl rahat uyuyabilir?"

        Öcal, İsrail ordusuna destek veren firmaların ürünlerine yönelik boykotun devam etmesi gerektiğini belirtti.

        Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yapılan dua ile sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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