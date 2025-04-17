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        Nevşehir'de devrilen aracın sürücüsü yaralandı

        Nevşehir'de kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 09:22 Güncelleme: 17.04.2025 - 09:22
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        Nevşehir'de devrilen aracın sürücüsü yaralandı
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        Nevşehir'de kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü kadın yaralandı.

        A.K. idaresindeki 50 AET 833 plakalı otomobil, Nevşehir-Derinkuyu yolunda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesinin ardından kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Sıkıştığı yerden Nevşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince çıkarılan kadın sürücü, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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