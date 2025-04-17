Nevşehir'de devrilen aracın sürücüsü yaralandı
Nevşehir'de kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü kadın yaralandı.
Nevşehir'de kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü kadın yaralandı.
A.K. idaresindeki 50 AET 833 plakalı otomobil, Nevşehir-Derinkuyu yolunda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
Çevredekilerin haber vermesinin ardından kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sıkıştığı yerden Nevşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince çıkarılan kadın sürücü, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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